انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت في غزة بالتزامن مع هجمات عنيفة ينفذها الطيران والمدفعية الإسرائيلية



أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم الجمعة، بانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت جراء استمرار هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ 21 يوما.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".

وأوضحت الشركة أن "القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة".

وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية غير المسبوقة على قطاع غزة منذ 21 يوما ما أسفر عن مقتل 7326 فلسطينيا ودمار هائل في المباني السكنية والمنشآت والبنية التحتية بما في ذلك مقرات شركات اتصالات وانترنت.

ويتعرض شمال قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف، بحسب ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة فرانس برس.

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