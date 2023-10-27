طبول الاجتياح تقرع.. إسرائيل تعزل غزة في ظل قصف غير مسبوق

يشن الجيش الإسرائيلي قصفاً على قطاع غزة هو الأعنف منذ بدء الحرب، يترافق مع قطع للاتصالات والإنترنت عن كافة أنحاء القطاع، في قرع لطبول الهجوم البري، وفي الجهة الأخرى يؤكد سكان القطاع

إنهم مستعدون للتصدي لهم بأيديهم العارية.

وفيما تستعد إسرائيل لغزو بري، تحثها الولايات المتحدة على تأجيله، حتى لا يتفاقم عدد القتلى والمصابين من المدنيين في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان وقد توسع نطاق الصراع.

ويثير الاجتياح البري أيضاً مخاوف على سلامة أكثر من 200 رهينة قالت تقارير إن (حماس) تحتجزهم.

وفي الحرب التي أعقبت إعلان دولة إسرائيل، فر نحو 700 ألف فلسطيني، أي نصف السكان العرب في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني، أو طردوا من منازلهم، وحرموا من العودة. وانتهى المطاف بكثيرين منهم بالإقامة في الأردن ولبنان وسوريا واستقر بعضهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة أمس الخميس إن 7326 فلسطينيا لاقوا حتفهم، من بينهم 3038 طفلا، في الغارات الجوية الانتقامية.

وتشكك إسرائيل والولايات المتحدة في بيانات وزارة الصحة في غزة، لكنهما لم يقدما تقديرات خاصة بهما.

وتقول إسرائيل إن حماس قتلت أكثر من 1400 شخص منهم أطفال في هجومها في السابع من أكتوبر الجاري.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لحماس بأن مسلحين فلسطينيين اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في منطقتين على الأقل داخل قطاع غزة، في أحدث هجوم بين عدة هجمات صغيرة النطاق. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي بعد وقوع الهجوم.

وقال سكان في وسط غزة إنهم سمعوا ما بدا أنه صوت تبادل إطلاق نيران بالإضافة إلى قصف وضربات جوية عنيفة بطول الحدود مع إسقاط طائرات إسرائيلية قنابل ضوئية وقنابل.

ويواجه سكان غزة أزمة إنسانية آخذة في التفاقم بنقص الأغذية والمياه والأدوية، فضلا عن خوفهم من فقد أراضيهم.

وسُمح بدخول بعض المساعدات من الحدود المصرية، لكن فلسطينيين ووكالات إغاثية تقول إنها لا تكاد تكفي.

وأطبقت إسرائيل حصارها على غزة، وحظرت واردات الأغذية والوقود حظرا تاما وقطعت إمدادات الكهرباء. وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من أن الثمن الذي ستدفعه غزة "سيغير الواقع لأجيال".

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن النقص الحاد في الوقود ربما يضطر البرنامج إلى وقف إمدادات المساعدات الغذائية الطارئة إلى آلاف الأسر النازحة في غزة.



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