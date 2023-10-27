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مجلس الشيوخ الإيطالي ضرورة التزام العراق باتفاقية خور عبدالله

10/27/2023 2:52:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ماوريتسيو غاسباري ضرورة التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» مع الكويت.
وتعهد غاسباري خلال لقاء مع مجموعة الصداقة البرلمانية بمجلس الأمة مساء أمس الخميس بالتنسيق مع نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني بشأن حث العراق على الالتزام الكامل بالاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين.
من جانبه، قال نائب رئيس الوفد الكويتي النائب فارس العتيبي لـ «كونا» إن هذا اللقاء المهم مع نائب رئيس مجلس الشيوخ يأتي في إطار زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الى إيطاليا، مشيرا إلى أنه يعكس العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط إيطاليا بالكويت حكومة وشعبا.
وأكد أن لقاءات الوفد في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين كانت فرصة ايجابية لعرض ومناقشة القضايا المهمة ذات الأولوية لدى مجلس الأمة وعلى رأسها قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء اتفاقية «خور عبدالله» التي وقعتها حكومتا الكويت والعراق وصادق عليها برلمانا البلدين وتم ايداعها في الأمم المتحدة.
وذكر العتيبي في هذا الصدد أن الوفد الكويتي قدم شرحا حول تداعيات قرار المحكمة العراقية وأثره على العلاقات الثنائية وما يمثله من انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية ما يستلزم في هذا الشأن تأكيد المجتمع الدولي والدول الصديقة ضمان احترام العراق لهذه الاتفاقية.
وأضاف «لقد طرحنا في هذه المناسبة كذلك تطورات القضية الفلسطينية التي تهم الكويت حكومة وشعبا والوضع الانساني، كما أوضحنا التمسك بالسلام الدائم والعادل الذي يقوم على حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».
وتابع «لمسنا من الجانب الايطالي تفهمه لمأساوية الوضع في غزة وحرصهم على معالجة الوضع الانساني غير المقبول والعمل على حل جذور الأزمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».
بدوره، أشاد النائب بدر العنزي باللقاء الودي والصريح مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الذي أكد الاعتزاز المشترك بأواصر الصداقة التي ترسخت بين الكويت وايطاليا على مدى عقود وحرص البرلمان الايطالي على المساهمة الفعالة في توطيد التعاون على كافة الأصعدة.
وقال العنزي ان أهم الموضوعات التي تبناها الوفد البرلماني الكويتي في هذه الزيارة المهمة كان التركيز على تسليط الضوء على محورية القضية الفلسطينية وفضح انتهاكات عدوان الاحتلال الإسرائيلي الجارية ضد قطاع غزة والتشديد على الفارق الواضح بين من يدافع عن حقه وأرضه وبين المحتل.
وأضاف: شددنا على دور البرلمانيين الذين يمثلون شعوبهم والتي لا يمكن أن تقبل ضمائرها بهذا الظلم وقتل المدنيين العزل وتجويعهم وتدمير بيوتهم.
وعقد لقاء وفد مجلس الأمة برئاسة النائب د.محمد الحويلة وعضوية النواب فارس العتيبي وبدر الشمري وبدر العنزي يرافقه سفير الكويت ناصر القحطاني مع السيناتور غاسباري وممثل جمعية الصداقة البرلمانية الايطالية- الكويتية ماركو داتيس في مقر المجلس بقصر «ماداما».
ورافق وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الثانية في زيارته الى مجلس الشيوخ المستشار في سفارة الكويت يوسف التركيت ومن إدارة المنظمات البرلمانية الدولية بمجلس الأمة عبدالعزيز نصرالله وسعود الرقم.

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