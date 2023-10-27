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الطرق تحويل مؤقت لطريق الخامس بالاتجاهين السبت من 2 حتى 5 صباحا

10/27/2023 2:52:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • التحويل لـ «الخدمي» 3 ساعات يومياً ويستمر حتى فجر الخميس المقبل


عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بتحويل مؤقت لمدة ثلاث ساعات لطريق الدائري الخامس بالاتجاهين إلى الطريق الخدمي «تقاطع الخامس مع شارع ابن القاسم»، وذلك اعتبارا من فجر يوم غد السبت 28/10/2023 حتى فجر يوم الخميس 2 نوفمبر من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 5 صباحا.

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