الطرق تحويل مؤقت لطريق الخامس بالاتجاهين السبت من 2 حتى 5 صباحا

الطرق تحويل مؤقت لطريق الخامس بالاتجاهين السبت من 2 حتى 5 صباحا
التاريخ
10/27/2023 2:52:49 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
التحويل لـ «الخدمي» 3 ساعات يومياً ويستمر حتى فجر الخميس المقبل
عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بتحويل مؤقت لمدة ثلاث ساعات لطريق الدائري الخامس بالاتجاهين إلى الطريق الخدمي «تقاطع الخامس مع شارع ابن القاسم»، وذلك اعتبارا من فجر يوم غد السبت 28/10/2023 حتى فجر يوم الخميس 2 نوفمبر من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 5 صباحا.
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