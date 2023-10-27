معرفي يبحث مع مسؤول بـالخارجية الأيرلندية العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا: أهمية وقف إطلاق النار وفتح المسار للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة
بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي مع مسؤول الخليج والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأيرلندية شون أوريغون سبل توثيق العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وعلى جميع الصعد.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة إن البحث بين الجانبين تناول التطورات الإقليمية وفي مقدمتها موضوع غزة، حيث أكدا أهمية وقف إطلاق النار وفتح المسار للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإدانة استهداف المدنيين وانتهاك القوانين الدولية والإنسانية.
وأضافت أن السفير معرفي ثمن خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأيرلندية، الجهود التي تقوم بها أيرلندا باستقبال وتسهيل أمور الطلبة المبتعثين إليها.
حضر الاجتماع سفير الكويت لدى أيرلندا محمد المحمد.
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