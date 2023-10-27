معرفي يبحث مع مسؤول بـالخارجية الأيرلندية العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية

مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا: أهمية وقف إطلاق النار وفتح المسار للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة



بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي مع مسؤول الخليج والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأيرلندية شون أوريغون سبل توثيق العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وعلى جميع الصعد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة إن البحث بين الجانبين تناول التطورات الإقليمية وفي مقدمتها موضوع غزة، حيث أكدا أهمية وقف إطلاق النار وفتح المسار للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإدانة استهداف المدنيين وانتهاك القوانين الدولية والإنسانية.

وأضافت أن السفير معرفي ثمن خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأيرلندية، الجهود التي تقوم بها أيرلندا باستقبال وتسهيل أمور الطلبة المبتعثين إليها.

حضر الاجتماع سفير الكويت لدى أيرلندا محمد المحمد.