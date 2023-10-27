Saturday, 28 October 2023 06:53 GMT

معرفي يبحث مع مسؤول بـالخارجية الأيرلندية العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية

10/27/2023 2:52:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا: أهمية وقف إطلاق النار وفتح المسار للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة


بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي مع مسؤول الخليج والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأيرلندية شون أوريغون سبل توثيق العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وعلى جميع الصعد.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة إن البحث بين الجانبين تناول التطورات الإقليمية وفي مقدمتها موضوع غزة، حيث أكدا أهمية وقف إطلاق النار وفتح المسار للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإدانة استهداف المدنيين وانتهاك القوانين الدولية والإنسانية.
وأضافت أن السفير معرفي ثمن خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأيرلندية، الجهود التي تقوم بها أيرلندا باستقبال وتسهيل أمور الطلبة المبتعثين إليها.
حضر الاجتماع سفير الكويت لدى أيرلندا محمد المحمد.

MENAFN27102023000130011022ID1107320498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث