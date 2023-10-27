رئيس الصداقة البرلمانية يثمن الدعم الإيطالي للتحرك إزاء اتفاقية خور عبدالله

الحويلة: التركيز على قضيتنا المركزية الأولى وقضية العرب وما تعاني منه الأراضي المحتلة من انتهاكات صارخة لا يقبلها أي إنسان

ثمن رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية- الإيطالية بمجلس الأمة د.محمد الحويلة اليوم الجمعة نتائج زيارة الوفد الناجحة إلى البرلمان الإيطالي والحصول على التأييد في قضية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله».

وقال د.الحويلة في تصريح لـ«كونا» إن اللقاءات العديدة التي جمعتنا بنائبي رئيسي مجلس النواب جورجو موليه ومجلس الشيوخ ماوريتسيو غاسباري ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ثم بمجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية- الكويتية كانت مثمرة وإيجابية وتناولت قضايا عدة ذات أهمية خاصة.

وأوضح أن الزيارة تركزت على موضوعات رئيسة أولها قضية الإلغاء أحادي الجانب لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» الموقعة بين حكومتي الكويت والعراق بمصادقة برلمانيهما والمودعة لدى الأمم المتحدة في 2013 وما تبع ذلك الإجراء من تطورات سلبية مع التشديد على وجوب احترام الجانب العراقي لالتزاماته القانونية المترتبة على الاتفاقية.

وعبر عن تقديره لتأييد القيادات البرلمانية الإيطالية لحيثيات الموقف الكويتي والقانون الدولي وتعهد نائبي رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب بالعمل على رفع الموضوع إلى الحكومة الإيطالية ممثلة في نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني من أجل حث العراق على الالتزام الكامل بالاتفاقية ذات الطابع الدولي.

وأضاف د.الحويلة أن الوفد الكويتي ركز كذلك على قضيتنا المركزية الأولى وقضية العرب وما تعاني منه الأراضي المحتلة من انتهاكات صارخة لا يقبلها أي إنسان كما هو الحال في قطاع غزة الذي يشهد تعديا صارخا على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وقال د.الحويلة «أوضحنا للجانب الإيطالي في جميع لقاءاتنا موقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية معبرين عن الرأي العام في الشارع الكويتي وفي مجلس الأمة بشكل خاص بالتشديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية المدنيين وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة لإيصال مواد الإغاثة وكافة المستلزمات الأساسية لإخواننا من الشعب الفلسطيني».

وبين أن اللقاءات أكدت الحرص المتبادل على العلاقات البرلمانية بين مجلس الأمة والبرلمان الإيطالي وعلى تطويرها انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية المميزة التي تربط الكويت وإيطاليا اللذين يستعدان للاحتفال بالذكرى الـ60 على التبادل الديبلوماسي العام القادم.

وأشار إلى أن الزيارة أتاحت للنواب كذلك الوقوف على الاهتمام الإيطالي الكبير بدور الكويت الرئيس والإيجابي في إرساء الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي والدولي على أسس الحوار والتعاون وتعزيز نهج التعددية الدولية.

وفي الختام، أشاد رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية- الإيطالية بالزيارة «المهمة الموفقة» وبنتائجها «الإيجابية» وما حققته من «نجاح في طرح وشرح القضايا المهمة ذات الأولية وحشد الدعم بشأنها» بالإضافة إلى تبادل الرؤى والتأكيد على الدور البرلماني في تعزيز العلاقات وتعميق الصداقة بين الشعبين الكويتي والإيطالي.

كما عبر د.الحويلة عن امتنانه بما لاقاه وفد مجلس الأمة من ترحيب وحفاوة في لقاءاته مع قيادات مجلسي النواب والشيوخ الايطاليين معربا عن تقديره الخاص لدور سفيرنا لدى إيطاليا ناصر القحطاني «النشط والفعال» في نجاح الزيارة وتسهيل مهمة الوفد.

ويضم وفد لجنة الصداقة برئاسة النائب د.محمد الحويلة في عضويته النواب فارس العتيبي وبدر الشمري وبدر العنزي ومن إدارة المنظمات البرلمانية الدولية بمجلس الأمة عبدالعزيز نصر الله وسعود الرقم.