المطيري جناح الكويت يمزج بين الطبيعة والتكنولوجيا ونأمل أن يكون من الأجنحة المتقدمة في إكسبو قطر

MENAFN - Al-Anbaa) دارين العلي ـ الدوحة

اكد سفيرنا لدى الدوحة خالد المطيري خلال جولته على جناح الكويت في «اكسبو قطر للبستنة» ان الجناح يتميز بالمساحات الخضراء المفتوحة والمزج بين الطبيعة والتكنولوجيا ما يجعله من الاجنحة التي يمكن اختيارها من بين الافضل بين الدول المشاركة.

ولفت المطيري إلى ان كل جناح في المعرض يتميز بإبراز بيئة بلده، مشيرا الى ان جناح الكويت يتميز بمزج النباتات والمحميات مع احدث التقنيات، متمنيا ان يكون الجناح من الاجنحة التي ستكون لها مكانة متميزة مع ان تنفيذه بدأ متأخرا ولكن القائمين عليه استطاعوا ان ينجزوا العمل على اكمل وجه وان يخرج بالشكل الملائم لجعله من الاجنحة المتقدمة في «اكسبو قطر».