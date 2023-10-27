بالفيديو م سميرة الكندري زمن قياسي لتنفيذ جناح الكويت في إكسبو الدوحة للبستنة

هدفنا رفع علم الكويت وإظهار صورتنا الحقيقية في السعي نحو التخضير والاستدامة

دارين العلي ـ الدوحة

في جولة خصصت للاعلام وكبار الشخصيات، استضاف اليوم جناح الكويت في «اكسبو قطر للبستنة 2023» والذي افتتح في الثاني من اكتوبر عددا من الشخصيات من اللجنة العليا للتخضير لجناح الدولة في الـ «إكسبو» وعددا من الشخصيات من مختلف دول العالم، حيث كان في استقبالهم مفوض الكويت مدير عام الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري.

وابدى اعضاء اللجنة اعجابهم بالجهود المميزة التي ظهرت على ارض الواقع وجعلت من الجناح الكويتي ضمن الاجنحة الاكثر زيارة والتي تنافس على الاولوية ضمن مشاركة اكثر من 80 دولة.

وقالت م.سميرة الكندري خلال الجولة انه تم انجاز المكان في شهر واحد ولكن العمل على الارض يشير الى جهود كبيرة للفريق الذي تفانى من اجل اظهار صورة الكويت بأبرز حللها في العمل البيئي والتخضير من مختلف الجهات الموجودة على الارض سواء الجامعة او معهد الابحاث العلمية وجميع الفرق العاملة.

ويتألف الجناح من 4 محاور تتناول الوعي البيئي والاستدامة والزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار وعدد من المناطق التفاعلية ومنها المتحف الاسطواني ومنطقة تفاعلية للزراعة وورش عمل خارجية للاطفال ومنطقة النمو والزراعة ومنطقة مستوحاة من واحة الاحمدي ومنطقة العرض والجلوس الخارجية المصممة على شكل ابراج المياه.