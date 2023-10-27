وزير خارجية أمريكا: حل الدولتين الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن بالمنطقة

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، أن وزير الخارجية الإمريكى أنتونى بلينكن يقول إن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين فى المنطقة يتم عن طريق حل الدولتين.





وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء

هجوم بري

من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.