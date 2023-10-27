القاهرة الإخبارية: توغل لدبابات الاحتلال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها منذ قليل، توغل لدبابات الاحتلال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، حسبما نقلت مراسلة القناة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء

هجوم بري

من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.







