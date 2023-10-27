متحدث جيش الاحتلال: تواصل إطلاق الصواريخ من غزة ونناشد الإسرائيليين التواجه إلى الملاجئ

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال يقول إن هناك تواصل إطلاق الصواريخ من غزة ونناشد الإسرائيليين التواجه إلى الملاجئ واتباع تعليمات الجبهة الداخلية,

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء

هجوم بري

من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.















