الهلال الأحمر الفلسطينى: نناشد المؤسسات الأممية حماية زملائنا بغزة من القصف

MENAFN - Youm7) قال متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية إنه بناشد المؤسسات الأممية والدولية حماية زملائنا من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة









وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء

هجوم بري

من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.



