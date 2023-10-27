إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في شرق محافظة رفح وخان يونس ودير البلح

(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن إعلام فلسطيني يقول إن هناك قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في شرق محافظة رفح ومدينتي خان يونس ودير البلح جنوب قطاع غزة
وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت
إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء
هجوم بري
من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.
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