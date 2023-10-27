إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في شرق محافظة رفح وخان يونس ودير البلح

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن إعلام فلسطيني يقول إن هناك قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في شرق محافظة رفح ومدينتي خان يونس ودير البلح جنوب قطاع غزة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء

هجوم بري

من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.