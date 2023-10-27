سرايا القدس: قصف مدن عسقلان وأسدود وسديروت الإسرائيلية برشقات صاروخية مكثفة ردا على العدوان

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن سرايا القدس يقول أن قصف مدن عسقلان وأسدود وسديروت الإسرائيلية، برشقات صاروخية مكثفة ردا على العدوان المتواصل في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء

هجوم بري

من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.