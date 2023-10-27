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مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: القصف الإسرائيلي عشوائى بكل المناطق وكافة الخدمات متوقفة

10/27/2023 2:44:33 PM
(MENAFN- Youm7) قالت منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إن هناك حالة كبيرة من التوتر في مناطق مختلفة من قطاع غزة نتيجة قطع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل، مؤكدة أنه لا يمكن الوصول لأي شيء لأي طرف لمعرفة ما يجري في المناطق المجاورة، يترافق مع قصف شديد وعشوائي في مناطق قطاع غزة المختلفة، وتتركز في شمال القطاع وشرقه.



وذكرت خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات الآن تطال كل المناطق، والتي كان الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنها مناطق عسكرية، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة.



ولفتت إلى أن القصف عشوائى، لا يطال منازل أو مناطق بعينها، مشيرة إلى أن الاتصالات مقطوعة بكامل سواء الإنترنت واتصالات ال هاتف الخلوي والمحمول والاتصالات الأرضية، وهناك صعوبة تكاد توصف بالمستحيل لمعرفة ام يجري بالمحيط، مردفة: "الآن نقوم بمكالمة ولكن ليس من خلال شرائح او اتصالات محلية، وهذا أمر حالفنا الحظ به لنتمكن لإيصال الفكرة والمعلومة".



وأوضحت أنه لا يمكن الاتصال بالمستشفيات أو الإسعاف أو الدفاع المدني، مشيرة إلى أنه في ساعات الليل الأولى، تسود العتمة كل مناطق القطاع، ولا توجد كهرباء أو أي مصر لتناقل المعلومات لمعرفة ما يجري بالخارج.



وواصلت: "جميع الأسر الفلسطينية الآن تعيش في خوف كبير جدا، ونسمع أصوات القصف من كل مكان ولا يمكن معرفة ما الذي يجري، وهو واقع خطير جدا، وتوصلنا لمعلومات شحيحة أن إسرائيل توسع نطاق ضرباتها قد تكون بداية للاجتياح البري الذي كانت تتحدث عنه إسرائيل منذ أيام، أو أنها محاولة للضغط على الفصائل الفلسطينية لكي تكسب المزيد من الإمكانيات للتفاوض والضغط على المواطن الفلسطيني الذي يعيش حالة من الرعب والقلق".



وأكدت منى عوكل أن كافة نواحي الحياة في غزة متوقفة تماما بدون استثناء، مشددة على أن الأمر خطير ولا نعلم ما تأتي به الساعات المقبلة.












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