الهلال الأحمر يستعرض غدا فى مؤتمر صحفى آليات التنسيق لاستمرار مد المساعدات لغزة

(MENAFN
- Youm7) تعقد جمعية الهلال الأحمر المصري مؤتمر صحفي غدا، السبت،
بشأن استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، حيث يأتي عقد المؤتمر عقب المباحثات التى تجرى بهذا الشأن بالقاهرة مع ممثلي الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وكان الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، قد أكد أن مؤسسة حياة كريمة فتحت باب التبرع ليتحول لمساعدات عينية لمساعدة أهالى غزة وما زال التبرع بالدم موجود.
وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه تم تجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية لغزة تضم 106 شاحنات، محملة
بالمستلزمات الإغاثية كاملة وانتقلت للعريش مع عدد كبير من المتطوعين، ومنها لمعبر رفح حتى تم فتح معبر رفح ودخول المساعدات.
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