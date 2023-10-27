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الهلال الأحمر يستعرض غدا فى مؤتمر صحفى آليات التنسيق لاستمرار مد المساعدات لغزة

10/27/2023 2:44:31 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد جمعية الهلال الأحمر المصري مؤتمر صحفي غدا، السبت،
بشأن استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، حيث يأتي عقد المؤتمر عقب المباحثات التى تجرى بهذا الشأن بالقاهرة مع ممثلي الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.



وكان الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، قد أكد أن مؤسسة حياة كريمة فتحت باب التبرع ليتحول لمساعدات عينية لمساعدة أهالى غزة وما زال التبرع بالدم موجود.



وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه تم تجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية لغزة تضم 106 شاحنات، محملة
بالمستلزمات الإغاثية كاملة وانتقلت للعريش مع عدد كبير من المتطوعين، ومنها لمعبر رفح حتى تم فتح معبر رفح ودخول المساعدات.












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