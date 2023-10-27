Saturday, 28 October 2023 06:52 GMT

جمارك مطار القاهرة تضبط 5 حالات تهريب كروت فيزا وشيش إلكترونية وسبائك ذهب

10/27/2023 2:44:28 PM
(MENAFN- Youm7) حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية،
20 محضر ضبط جمركي خلال النصف الأول من شهر اكتوبر الجاري منهم 5 محاولات تهريب في مبني الركاب رقم.

قام رجال الإدارة الثالثة بقيادة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة وعمرو عبد المنعم نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي ارقام 59 و 60 لسنة 2023، الحالة الأولي كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 117 كارت فيزا باسماء مختلفة ولحسابات في بنوك متنوعة تم الضبط بواسطة كل من محمد إبراهيم شاكر مأمور اللجنة الجمركية ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد علي الصعيدي و محمود شحاته رئيس القسم وفي التفتيش اليدوي إسراء محمد انيس مأمور الجمرك تحت اشراف النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 3 بمبني الركاب رقم 1.
والمحاولة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران نسمه القادمة من جدة، حيث تم ضبط راكبة مصرية أخفت 13 سبيكة ذهبية بوزن كيلو جرام و 444 جرام منهم 4 سبائك أثناء التفتيش اليدوي بواسطة هبه محمد مأمور الجمرك و 9 سبائك اثناء التفتيش الذاتي بواسطة هبه محمد و إسراء انيس مأمورا الجمرك كان مأمور اللجنة الجمركية المشتبه محمود صابر ومن ادارة الفحص بالأشعة هادي أشرف و محمد ابو العلا تحت اشراف النوبي شحتو و امير مطر مديري ادارة الحركة.

وتمكن مسئولي الإدارة الاولي بقيادة هاشم مصطفي مدير الإدارة وخالد محمود نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 61 لسنة 2023 ضد راكب مصري بحوزته منظار يركب علي سلاح ناري افاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954،
تم الضبط بواسطة كل من اشرف عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية و محمد حسن مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي و من إدارة الفحص بالأشعة ياسر بليغ و محمود سعد الدين تحت اشراف نميري عبد الرحمن رئيس القسم المشرف علي الصالة.
وقامت الإدارة الثانية برئاسة محمد حميدة مدير الإدارة و فتحي فوزي نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 62 لسنة 2023 ضد راكب مصري أخفي 17 سبيكة ذهبية علي جسده بوزن كيلو جرام و 725 جرام، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الرياض تم الضبط بواسطة كل من حسن شرف مأمور اللجنة الجمركية، و احمد حمدي محمد و محمد فؤاد الدين مأمورا الجمرك في التفتيش الذاتي تحت اشراف احمد البسيوني مدير الحركة المشرف على الصالة.

أخيرا قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة عبد العظيم حمادة مدير الإدارة و محمد الدمرداش نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 63 لسنة 2023 ضد راكب مصري حاول الخروج مسرعا بعيدا عن اللجنة الجمركية وبحوزته حقيبتين، وذلك اثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، فأستوقفه وامسك به محمد الدمرداش مدير الجمرك وقام علاء شحاته مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف هشام ماهر بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بعدد 1170 عبوة و 10 ساعات ذكية و3 قطع ذهبية بوزن 220 جرام.
تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة الدكتور محمد معيط وزير المالية.






























MENAFN27102023000132011024ID1107320426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث