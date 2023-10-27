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معرض مؤقت بالمتحف المصرى بالتحرير يبرز أهمية الأرشفة فى مجال المتاحف

10/27/2023 2:44:28 PM
(MENAFN- Youm7) تحت عنوان "متاحفنا بعدسة أرشيفية"، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتُراث السمعي والبصري والذى يوافق 27 اُكتوبر من كل عام، يستضيف المتحف المصري بالتحرير معرضاً أرشيفياً مؤقتاً مشتركا بالتعاون بين كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي والإدارة العامة للأرشفة
بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.



وافتتح المعرض مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار والذي أوضح أن إقامة هذا المعرض يأتي استمرار لسلسة التعاون التي تشهدها المتاحف الثلاثة موخراً وتأكيداً على روح الفريق التي يعمل بها كافة إدارات وأقسام قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.



وأضاف أن المعرض سوف يستمر حتى 27 نوفمبر
2023، ويتضمن مجموعة من نماذج من السلبيات الزجاجية والصور الأرشيفية وأدوات التصوير المستخدمة قديماً في تصوير قاعات المتاحف المُشاركة في المعرض لتوثيق العرض القديم لها، بالإضافة إلى مجموعة من الصور قديماً وحديثاً للمتاحف المشاركة بالمعرض وصور أرشيفية لواجهات المتاحف الثلاثة بالإضافة إلى صور أرشيفية توثق اهم الزيارات التي قام بها رؤساء الدول وكبار الزوار لمتاحفنا المصرية قديماً فضلاً عن الكاميرا المستخدمة قديماً في تسجيل وتوثيق الآثار والمحفوظة بمركز تسجيل الآثار بالإضافة إلى جهاز رقمنة الصور الفوتوغرافية وبعض أدوات التصوير.



ومن جانبه أكد الدكتور علي عبد الحليم
مدير عام المتحف المصري بالتحرير
على أهمية هذا المعرض والذي يلقى الضوء على تاريخ التصوير الفوتوغرافي وتطور المواد الفوتوغرافية، لافتاً إلى أهمية قسم الأرشيف في مجال العمل المتحفي ودوره في الحفاظ على الصور والوثائق الأرشيفية لتكون مصدر للبحث العلمي والتاريخي وتوثيق حي للعرض المتحفي قديماً.



فيما أعربت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي عن مدى سعادتها بمُشاركة المتحف القبطي في هذا المعرض، خاصة وأنه يضم مجموعة من الصور والأدوات الأرشيفية الخاصة بالمتاحف والتي لن يجود الزمن بها مرة أخرى.



وأشار أحمد صيام مدير عام متحف الفن الإسلامي عن مدى سعادته بهذا التعاون المثمر بين المتاحف الثلاثة
الكبري بالقاهرة والإدارة العامة للأرشفة بقطاع المتاحف، مؤكدا على سلاسة العمل والتعاون ما بين الجهات المشاركة في هذا العمل أثناء مرحلة الإعداد له مما ساهم في ظهوره بالشكل اللائق، مؤكدا على أهمية مجموعة الصور والوثائق والمواد الأرشيفية التي شارك بها متحف الفن الاسلامي والتي تعد من النوادر الأرشيفية.



وقالت رانيا نبيل زكي مسئول الإدارة العامة للأرشفة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المعرض

سيساهم بشكل كبير في إبراز أهمية الأرشيف بالثلاثة متاحف المليئة بالكنوز الأرشيفية، ودور قطاع المتاحف في تشجيع ودعم وإثراء العمل الأرشيفي خلال الفترة الماضية.



تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار القاعة رقم 43 بالدور العلوي من المتحف المصري بالقاهرة ليُقام بها المعرض حيث إنها في المنطقة الواقعة أمام المصعد وتتوسط الممرات المؤدية إلى قاعات العرض العلوية بالمتحف كما تطل على التمثالين العملاقين للملك أمنحتب الثالث وزوجته الملكة تي.





معرض مؤقت بالمتحف المصري بالتحرير (1)



معرض مؤقت بالمتحف المصري بالتحرير (2)















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