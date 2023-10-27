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وزارة التضامن فى أسبوع.. تدريب الرائدات الاجتماعيات على نشر الوعى الانتخابى

10/27/2023 2:44:28 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 26 أكتوبر ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:
التضامن الاجتماعي بمرسى مطروح تشارك بالمهرجان الدولى السابع للتمور المصرية بسيوة الذى عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية بمعرض للحرف التراثية واليدوية التي تعبر عن تراث سيوة. المشروع
القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يدرب 960 من المخطوبين وينفذ معسكرا تدريبيا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ودار الافتاء المصرية والكنيسة الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية.
استعدادا للانتخابات الرئاسية، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وزارة التضامن الاجتماعي تطلق سلسلة دورات تدريبية لتدريب الرائدات الاجتماعيات على نشر الوعى الانتخابي، وأهمية مباشرة الحقوق السياسية والبداية من البحيرة والسويس.
- الهلال الأحمر المصري يلتقي بنظيره الفلسطيني ويتشاركان فى جولة تفقدية لفرق الدعم اللوجيستى والفرق المتخصصة فى حالات الطوارئ على منفذ رفح البري، فى إطار الدعم والتنسيق المستمر بين جمعيات الهلال والصليب الأحمر إزاء احداث قطاع غزة:
- القباج تعلن انتهاء فعاليات حملة "التربية الإيجابية... مشاركة" لتعزيز التربية والتنشئة السوية للأطفال، وتعلن عن تنفيذ 143 الف ندوة استهدفت 2,5 مليون مستفيد على مستوى محافظات الجمهورية.
- نجاح الجهود السياسية المصرية لفتح معبر رفح، والهلال الأحمر المصرى يقوم بإدخال معونات إغاثية لقطاع غزة لتسليمها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني متضمنة الاحتياجات الأساسية الطبية والاغاثية استجابة للاحتياجات المقدرة من الهلال الأحمر الفلسطيني.
- برنامج "طفرة" للتدريب المهني والحرفي الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات ينتهي من تدريب 3000 من القادرين على العمل لدعم تمكينهم الاقتصادي وتدبير سبل العيش.
الهلال الأحمر المصري يستعرض الجهود التي تمت خلال إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، والتي تشمل المستلزمات الاغاثية والاجتماعية والتغذوية
والمياه والأدوية التي تم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني:
- في ثالث محطاتها بمحافظات الصعيد، رحلة "الألف كيلو متر" تصل المنيا بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بالكشف المبكر والإبلاغ، وتدريب الفرق الطبية والرائدات، والتمكين الاقتصادي.
افتتاح النسخة الثالثة لمعرض الاسر المنتجة لوحدة التضامن الاجتماعى بجامعة حلوان تحت شعار "بالتضامن نبنى الوطن"، والمعرض يستهدف المساندة وتخفيف الأعباء عن الطلاب بالجامعات. - وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة الشرقية بالتعاون مع جامعة الزقازيق استعدادا لافتتاحه قريباً، وتصرح بأن المركز يستهدف تقديم الخدمات العلاجية المجانية لحوالي 7000 مريض سنوياً.
- بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء، التضامن الاجتماعي تدعم تمويل تكلفة السكن والإقامة للفلسطينيين العالقين بمحافظة العريش، وتوفر مهمات الإغاثة في مخازنها بجميع أنواعها، وتجري تدبيبات لفرق العمل المتخصصة في مجال الإغاثة:
- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومعهد البحوث الفلكية يبحثان تعزيز التعاون بين الجانبين، والتطلع لتحقيق التكامل بين الجوانب العلمية والاجتماعية والإنسانية في المجالات المشتركة.
- صندوق مكافحة الإدمان يعقد ورش تدريبية لطلاب كليات التمريض حول آليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المواد المخدرة، وسبل التعامل مع الحالات المرضية، وانعقاد حوار مفتوح بين مدير الصندوق وطلاب كلية التمريض حول أبرز أنواع المواد المخدرة وأضرارها والمفاهيم المغلوطة عن التدخين والتعاطي.
- برنامج فرصة برعاية المحافظ المستشار مصطفى ألهم يسلمون أدوات إنتاجية إلى اجمالى 186 من مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر بقري حياة كريمة بمحافظة األاقصر.
- وزارة التضامن الاجتماعي تشارك في أعمال النسخة الثانية لمعرض "ديارنا" للمنتجات الحرفية والتراثية بمدينة جوبا بجنوب السودان، والذى تنطلق فعالياته في الفترة من 26-30 أكتوبر2023.
- وزارة التضامن الاجتماعي تطلق
أولى فعاليات حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك» من منطقة الأسمرات، بهدف توعية الأسر الأولى بالرعاية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء:
- وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بندب الدكتور محمد عبد الفضيل هلال نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والإئتمان.
- القباج تستقبل محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ بدولة تركيا، ورئيسة الهلال الأحمر التركي بحضور السفير التركي بالقاهرة لبحث التعاون في إيصال الخدمات الإغاثية لقطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري وتطوير مخازنها الاستراتيجية.
- التضامن الاجتماعي تعد تقريراً سنوياً عن الجهود المتخذة لمكافحة الفساد وإقرار قواعد وممارسات النزاهة والشفافية استعداداً لتقديمه لهيئة الرقابة الإدارية في إطار اشرافها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

- القباج تترأس اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة لمتابعة موقف ميكنة منظومة الرعاية ومتابعة أوضاع المؤسسات الحرجة، وتخصيص مباني للمراكز الوطنية للكفالة
- القباج تشارك في اجتماع المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتناقش موضوع الحد الأدنى للأجور بالجمعيات الأهلية وبالقطاع الخاص.
- بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي يقدم أعلى عائد إسلامي علي حسابات التوفير بنسبة 11%، ويعلن صرف باقي التوزيعات النقدية علي حساب التوفير الإسلامي مع بداية شهر نوفمبر 2023.
- التضامن الاجتماعي تواصل حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوجه 80 مكتب تأهيل للتحرك ميدانياً، في تعاون فعال مع مؤسسة صناع الحياة التي توفر 3500 متطوع لتسجيل ذوي الإعاقة في 21 محافظة، وتستعد لتستكمل أعداد المتطوعين إلى 15000 متطوع.




وزارة التضامن في أسبوع


وزارة التضامن في أسبوع


وزارة التضامن في أسبوع








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