البيت الأبيض: فريق الأمن القومى أطلع بايدن على آخر التطورات فى إسرائيل وغزة

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، بأن البيت الأبيض أكد أن فريق الأمن القومى أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن على آخر التطورات في إسرائيل وغزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء

هجوم بري

من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.