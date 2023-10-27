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متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلى: هناك 310 جنود قتلى و290 مخطوفا فى قطاع غزة

10/27/2023 2:44:25 PM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجارى، إن القوات البرية توسع عملياتها الليلة، مضيفا: "ندعو سكان غزة إلى التحرك جنوبا".



وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حسب تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نعمل على كل الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيل"، مشيرا على أن مئات الآلاف من الجنود وقوات الأمن والاحتياط منتشرون في كل حدود إسرائيل برا وبحرا وجوا.



وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى: "ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزة"، مؤكدا أن هناك 310 من الجنود القتلى و290 مخطوفا في قطاع غزة.












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