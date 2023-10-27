متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلى: هناك 310 جنود قتلى و290 مخطوفا فى قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجارى، إن القوات البرية توسع عملياتها الليلة، مضيفا: "ندعو سكان غزة إلى التحرك جنوبا".
وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حسب تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نعمل على كل الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيل"، مشيرا على أن مئات الآلاف من الجنود وقوات الأمن والاحتياط منتشرون في كل حدود إسرائيل برا وبحرا وجوا.
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى: "ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزة"، مؤكدا أن هناك 310 من الجنود القتلى و290 مخطوفا في قطاع غزة.
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