بلينكن: يجب علينا مضاعفة جهودنا الجماعية لبناء حل سياسي دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن وزير الخارجية الإمريكي أنتوني بلينكن يقول إنه يجب علينا مضاعفة جهودنا الجماعية لبناء حل سياسي دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء

هجوم بري

من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.



