البيت الأبيض: لن نعلق على العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة والأمر متروك للجيش الإسرائيلي

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، البيت الأبيض يقول أنه لن يعلق على العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة، والأمر متروك للجيش الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء

هجوم بري

من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.















