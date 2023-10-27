20 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

MENAFN - Youm7) استقر طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري nile"،لكرة القدم المقرر إقامتها غدًا السبت على ستاد الإسكندرية في تمام السابعة مساءً.

جاءت قائمة الإتحاد السكندرى على النحو التالي:



حراسة المرمى : المهدي سليمان ، عمر صلاح.

خط الدفاع : هشام صلاح ، محمود شبانه ، كريم الديب ، عمرو صالح ، مصطفى إبراهيم ، إسلام أبو سليمة.

خط الوسط : خالد الغندور ، ناصر ناصر ، عبدالغني محمد ، بلال السيد ، عمر الوحش ، بيكالي أوبامي ، ميسي ، مورو.

خط الهجوم : بواتينج ، رجب عمران ، أحمد عيد ، مابولولو.

ويغيب عن الإتحاد لمواجهة المقاولون العرب كل من

عمرو خليل والحبيب حسن وسيف تقا وفوزي الحناوي وأحمد غنيم وأحمد ياسين وأحمد الشيخ وهاني الطامي وفرانك الآن.

ويدخل الإتحاد السكندرى المباراة فى المركز الـ9 بجدول الدورى برصيد 5 نقاط ، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ12 برصيد 4 نقاط .





