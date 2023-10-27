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أوفا يحرز الهدف الثانى لفريق إنبى بمرمى الزمالك (2-1)

10/27/2023 2:44:20 PM
(MENAFN- Youm7)

تقدم أحمد أمين "أوفا" مهاجم فريق إنبى بالهدف الثانى لفريقه بمرمى الزمالك في الدقيقة 68 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وخاض فريق إنبى بقيادة تامر مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعطوى

خط الدفاع : احمد كالوشا – محمد حامد – احمد صبيحة – مصطفى دويدار

خط الوسط : زياد كمال – مودى ناصر – محمد حمدى – عبد الرحمن عماد

خط الهجوم : رفيق كابو – احمد اوفا

بينما جاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على النحو التالى :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".








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