سعد سمير يشارك فى مران سيراميكا ويعلن جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش

(MENAFN
- Youm7) شارك سعد سمير لاعب نادى سيراميكا ، فى مران اليوم الجمعة، بشكل كامل ليعلن جاهزيته لتدعيم صفوف فريقه لمواجهة طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.
وتعافى سعد سمير من الإصابة التى منعته من التواجد مع الفريق خلال المباريات الماضية، وهى عبارة عن شد فى العضلة الضامة، ليشارك اليوم فى المران بشكل كامل ليعلن جاهزيته، فى انتظار قرار أيمن الرمادى المدير الفنى لسيراميكا.
واستقر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، على دخول الفريق معسكر مغلق غدا السبت، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.
يسعى أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، لفرض المزيد من التركيز لمواصلة سكة الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى والثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بضرورة تقديم الأداء المميز ونسيان مواجهة الداخلية، وحذر المهاجمين من إهدار الفرص ومحاولة استغلالها وترجمتها لأهداف لمساعدة الفريق للتقدم فى جدول الدورى، مشيدا بالمدافعين والحفاظ على نظافة شباكه.
ورفض أيمن الرمادى، الرحيل عن سيراميكا بعدما وصله عرض رسمى من نادى خورفكان الإماراتى لتدريب الفريق والعودة مجددا للدورى الإماراتى، وتمسك بالاستمرار مع فريق سيراميكا ليكمل مشواره مع الفريق الذى بدأ يظهر بمستوى متميز، رافضا الرحيل إلى خورفكان الإماراتى بعد مفاوضات قوية من جانب النادى الإماراتى فى الايام الماضية.
ويحتل فريق سير اميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر أيضا مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أيضا.
تااااااااااااااااجات
MENAFN27102023000132011024ID1107320415
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.