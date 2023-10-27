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سعد سمير يشارك فى مران سيراميكا ويعلن جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش

10/27/2023 2:44:20 PM
(MENAFN- Youm7) شارك سعد سمير لاعب نادى سيراميكا ، فى مران اليوم الجمعة، بشكل كامل ليعلن جاهزيته لتدعيم صفوف فريقه لمواجهة طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.



وتعافى سعد سمير من الإصابة التى منعته من التواجد مع الفريق خلال المباريات الماضية، وهى عبارة عن شد فى العضلة الضامة، ليشارك اليوم فى المران بشكل كامل ليعلن جاهزيته، فى انتظار قرار أيمن الرمادى المدير الفنى لسيراميكا.



واستقر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، على دخول الفريق معسكر مغلق غدا السبت، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.



يسعى أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، لفرض المزيد من التركيز لمواصلة سكة الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى والثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بضرورة تقديم الأداء المميز ونسيان مواجهة الداخلية، وحذر المهاجمين من إهدار الفرص ومحاولة استغلالها وترجمتها لأهداف لمساعدة الفريق للتقدم فى جدول الدورى، مشيدا بالمدافعين والحفاظ على نظافة شباكه.



ورفض أيمن الرمادى، الرحيل عن سيراميكا بعدما وصله عرض رسمى من نادى خورفكان الإماراتى لتدريب الفريق والعودة مجددا للدورى الإماراتى، وتمسك بالاستمرار مع فريق سيراميكا ليكمل مشواره مع الفريق الذى بدأ يظهر بمستوى متميز، رافضا الرحيل إلى خورفكان الإماراتى بعد مفاوضات قوية من جانب النادى الإماراتى فى الايام الماضية.



ويحتل فريق سير اميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر أيضا مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أيضا.



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