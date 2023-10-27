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سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش فى دوري المرتبط

10/27/2023 2:44:20 PM
(MENAFN- Youm7)
فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيره طلائع الجيش بنتيجه 77-74، في المباراة التي أقيمت بينهما علي صاله المنافس، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة 3 من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.



وجاءت نتيجة الفترات كالتالي..

26/30



40/37



61/56



77/74



ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثه بجانب كل من "هليوبوليس والأولمبي وطلائع الجيش".



وحرص علي حضور المباراة احمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع كرة السلة بنادي الزمالك.



فاز الفريق أمس علي نظيره هليوبوليس بنتيجة 86-49
في اطار الجولة الثانية للمجموعه 3 للدور التمهيدي لبطولة المرتبط.



ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره سموحة الأربعاء القادم
علي صاله نادي سموحة بالإسكندرية في اطار الجوله الرابعة للمجموعه 3 من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط.



ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.












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