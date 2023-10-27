سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش فى دوري المرتبط

(MENAFN
- Youm7)
فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيره طلائع الجيش بنتيجه 77-74، في المباراة التي أقيمت بينهما علي صاله المنافس، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة 3 من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.
وجاءت نتيجة الفترات كالتالي..
26/30
40/37
61/56
77/74
ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثه بجانب كل من "هليوبوليس والأولمبي وطلائع الجيش".
وحرص علي حضور المباراة احمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع كرة السلة بنادي الزمالك.
فاز الفريق أمس علي نظيره هليوبوليس بنتيجة 86-49
في اطار الجولة الثانية للمجموعه 3 للدور التمهيدي لبطولة المرتبط.
ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره سموحة الأربعاء القادم
علي صاله نادي سموحة بالإسكندرية في اطار الجوله الرابعة للمجموعه 3 من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط.
ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.
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