75 دقيقة.. إنبى يعود للتقدم على الزمالك وثلاث تبديلات لأوسوريو فيديو

MENAFN - Youm7) مرت 75 دقيقة من عمر مباراة إنبى والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوريnile، ونجح إنبى فى العودة للتقدم على الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

بدأ الزمالك بالضغط على دفاع إنبى، فى محاولة لتسجيل هدف التقدم عن طريق مهارة محمود شيكابالا، فى الوقت الذى نجح لاعبى الفريق البترولى فى تأمين مرماهم.

وشهدت الدقيقة 21 انفراد رفيق كابو وكاد أن يسجل هدف التقدم لإنبى لولا تصدى محمد عواد للكرة وتحويلها لضربة ركنية، وفى الدقيقة 23 سجل زياد كمال هدف التقدم للفريق البترولى، بعدما سدد الكرة واصطدمت فى قدم أحمد فتوح قبل أن تسكن الشباك.

وفى الدقيقة 30 احتسب الحكم محمد عادل ضربة جزاء لصالح أحمد زيزو، سجل منها هدف التعادل.

مع بداية الشوط الثانى، كثف الزمالك الضغط على دفاع إنبى، فى الوقت الذى يحاول خلال الفريق البترولى الاعتماد على سرعات الخط الأمامى وخطف هدف التقدم من جديد.

وتعرض مصطفى دويدار لاعب إنبى للإصابة فى الدقيقة 60 ليغادر الملعب ويدخل

على فوزى، كما غادر عبد الرحمن عماد ودخل أحمد نادر حواش، واهدر رفيق كابو فرصة هدف محققة عقب إجراء التبديل.

وفى الدقيقة 68 سجل أحمد اوفا هدف إنبى الثانى بضربة رأس بعد كرة ركنية، وفى الدقيقة 72 أجرى أوسوريو ثلاث تبدلات بخروج شيكابالا ومحمود علاء ويوسف أوباما، ودخل سيف الجزيرى وإبراهيما نداى ومصطفى الزنارى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي وسيف الجزيري.

فيما ضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى : عبد العزيز البلعطوى، خط الدفاع: احمد كالوشا – محمد حامد – احمد صبيحة – مصطفى دويدار، خط الوسط: زياد كمال – مودى ناصر – محمد حمدى – عبد الرحمن عماد، خط الهجوم : رفيق كابو – احمد اوفا.

دكة البدلاء : عبد الرحمن سمير – على فوزى – أحمد يوسف – محمد حتحوت – مروان داوود – احمد جمال – احمد نادر حواش.