75 دقيقة.. إنبى يعود للتقدم على الزمالك وثلاث تبديلات لأوسوريو فيديو

(MENAFN
- Youm7) مرت 75 دقيقة من عمر مباراة إنبى والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري
nile، ونجح إنبى فى العودة للتقدم على الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.
بدأ الزمالك بالضغط على دفاع إنبى، فى محاولة لتسجيل هدف التقدم عن طريق مهارة محمود شيكابالا، فى الوقت الذى نجح لاعبى الفريق البترولى فى تأمين مرماهم.
وشهدت الدقيقة 21 انفراد رفيق كابو وكاد أن يسجل هدف التقدم لإنبى لولا تصدى محمد عواد للكرة وتحويلها لضربة ركنية، وفى الدقيقة 23 سجل زياد كمال هدف التقدم للفريق البترولى، بعدما سدد الكرة واصطدمت فى قدم أحمد فتوح قبل أن تسكن الشباك.
وفى الدقيقة 30 احتسب الحكم محمد عادل ضربة جزاء لصالح أحمد زيزو، سجل منها هدف التعادل.
مع بداية الشوط الثانى، كثف الزمالك الضغط على دفاع إنبى، فى الوقت الذى يحاول خلال الفريق البترولى الاعتماد على سرعات الخط الأمامى وخطف هدف التقدم من جديد.
وتعرض مصطفى دويدار لاعب إنبى للإصابة فى الدقيقة 60 ليغادر الملعب ويدخل
على فوزى، كما غادر عبد الرحمن عماد ودخل أحمد نادر حواش، واهدر رفيق كابو فرصة هدف محققة عقب إجراء التبديل.
وفى الدقيقة 68 سجل أحمد اوفا هدف إنبى الثانى بضربة رأس بعد كرة ركنية، وفى الدقيقة 72 أجرى أوسوريو ثلاث تبدلات بخروج شيكابالا ومحمود علاء ويوسف أوباما، ودخل سيف الجزيرى وإبراهيما نداى ومصطفى الزنارى.
ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي وسيف الجزيري.
فيما ضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى : عبد العزيز البلعطوى، خط الدفاع: احمد كالوشا – محمد حامد – احمد صبيحة – مصطفى دويدار، خط الوسط: زياد كمال – مودى ناصر – محمد حمدى – عبد الرحمن عماد، خط الهجوم : رفيق كابو – احمد اوفا.
دكة البدلاء : عبد الرحمن سمير – على فوزى – أحمد يوسف – محمد حتحوت – مروان داوود – احمد جمال – احمد نادر حواش.
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