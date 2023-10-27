موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر12 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ماوريتسيو غاسباري يؤكد ضرورة التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبد الله) مع دولة الكويت.
الكويت - مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي يبحث مع مسؤول الخليج والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأيرلندية شون أوريغون سبل توثيق العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وعلى جميع الصعد.
رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن خمسة فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 110 أشخاص.
بروكسل - زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى فتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان يشنه الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاثة أسابيع.
القاهرة - الجيش المصري يعلن أن الحادث الذي وقع بمدينة (طابا) ناجم عن سقوط طائرة موجهة بدون طيار مجهولة الهوية.
واشنطن - وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعلن أن قوات بلاده شنت ضربات في شرق سوريا استهدفت منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"جماعات تابعة له" مضيفا أن هذا التحرك جاء ردا على هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
كوالالمبور - ماليزيا تعلن انتخاب حاكم ولاية (جوهور) السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر ملكا جديدا للبلاد لفترة خمس سنوات فيما انتخب حاكم ولاية (بيراك) السلطان نزرين معزالدين شاه ابن السلطان أزلان محب الدين شاه نائبا للملك لنفس الفترة. (النهاية) م ع ع
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