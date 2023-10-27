موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر12 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) روما - نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ماوريتسيو غاسباري يؤكد ضرورة التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبد الله) مع دولة الكويت.

الكويت - مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي يبحث مع مسؤول الخليج والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأيرلندية شون أوريغون سبل توثيق العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وعلى جميع الصعد.

رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن خمسة فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 110 أشخاص.

بروكسل - زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى فتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان يشنه الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاثة أسابيع.

القاهرة - الجيش المصري يعلن أن الحادث الذي وقع بمدينة (طابا) ناجم عن سقوط طائرة موجهة بدون طيار مجهولة الهوية.

واشنطن - وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعلن أن قوات بلاده شنت ضربات في شرق سوريا استهدفت منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"جماعات تابعة له" مضيفا أن هذا التحرك جاء ردا على هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

كوالالمبور - ماليزيا تعلن انتخاب حاكم ولاية (جوهور) السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر ملكا جديدا للبلاد لفترة خمس سنوات فيما انتخب حاكم ولاية (بيراك) السلطان نزرين معزالدين شاه ابن السلطان أزلان محب الدين شاه نائبا للملك لنفس الفترة. (النهاية) م ع ع