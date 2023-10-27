Saturday, 28 October 2023 06:51 GMT

الاتحاد الأوروبي: إقلاع طائرة تحمل مساعدات إنسانية من (يونيسف) إلى قطاع غزة

10/27/2023 2:44:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 27 - 10 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن إقلاع طائرة مساعدات جديدة محملة ب51 طنا من الأدوية والمواد الطبية واللوازم التعليمية للمتضررين في قطاع غزة أرسلتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن الطائرة أقلعت من العاصمة الدنماركية (كوبنهاغن) إلى مصر نيابة عن (يونيسف) وهي جزء من جسر جوي إنساني مكون من 6 طائرات أنشأه الاتحاد الأوروبي لنقل الإمدادات الأساسية التي يوفرها الشركاء سريعا إلى القطاع.
ويمول الاتحاد الأوروبي التكلفة الإجمالية لجميع الرحلات الجوية ويدعم تنسيق العمليات في إطار آلية (القدرة الأوروبية للاستجابة الإنسانية).
ومن المقرر أن يتوزع إقلاع الرحلات القادمة على فترة الأسبوعين المقبلين حيث يعمل الاتحاد الأوروبي مع عدد من الشركاء لتقديم الشحنات الإنسانية من بينها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي هذا الصدد أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بالكامل ودون قيود إلى غزة وذلك في سبيل "تخفيف معاناة سكان القطاع في هذه الأوقات الصعبة للغاية".
وجدد المفوض الأوروبي مطالبته جميع الأطراف المعنية بالسماح بإرسال شاحنات المساعدات دون تأخير.
وتأتي عملية الجسر الجوي الإنساني هذه بعد رحلتين سابقتين أرسلهما الاتحاد الأوروبي لمساعدة سكان غزة في ال16 وال19 من أكتوبر الجاري نقلتا ما مجموعه 56 طنا من الإمدادات من قبل (يونيسف). (النهاية)

ن خ / أ م س




MENAFN27102023000071011013ID1107320411

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث