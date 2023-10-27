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ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 7326 شهيدا و18967 مصابا

10/27/2023 2:44:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 27 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الجمعة ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الجاري إلى 7326 شهيدا و18967 مصابا.

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية الدكتور أشرف القدرة في تصريح صحفي إنه منذ بدء العدوان على غزة بلغ عدد الشهداء 7326 فلسطينيا بينهم 1726 امرأة و414 مسنا.

وأضاف القدرة أن عدد الإصابات بين الفلسطينيين بلغ 18967 إصابة بجروح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب 772 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 5500 شهيد من بين مجمل الشهداء مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.

وحول وضع القطاع الصحي في قطاع غزة أوضح القدرة أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 104 من الكوادر الصحية إلى جانب تدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وأضاف أن الاحتلال استهدف 57 مؤسسة صحية وأخرج 12 مستشفى و32 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وكانت السلطات الصحية أصدرت مساء أمس الخميس تقريرا مفصلا تضمن أسماء الشهداء وأعدادهم منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتم تسليمه لعدد من المؤسسات والهيئات الدولية للتأكيد على صحة الأرقام والبيانات الفلسطينية. (النهاية)




و ا ب / م ع ع




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