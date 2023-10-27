ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 7326 شهيدا و18967 مصابا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 27 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الجمعة ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الجاري إلى 7326 شهيدا و18967 مصابا.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية الدكتور أشرف القدرة في تصريح صحفي إنه منذ بدء العدوان على غزة بلغ عدد الشهداء 7326 فلسطينيا بينهم 1726 امرأة و414 مسنا.
وأضاف القدرة أن عدد الإصابات بين الفلسطينيين بلغ 18967 إصابة بجروح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الجاري.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب 772 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 5500 شهيد من بين مجمل الشهداء مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.
وحول وضع القطاع الصحي في قطاع غزة أوضح القدرة أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 104 من الكوادر الصحية إلى جانب تدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.
وأضاف أن الاحتلال استهدف 57 مؤسسة صحية وأخرج 12 مستشفى و32 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.
وكانت السلطات الصحية أصدرت مساء أمس الخميس تقريرا مفصلا تضمن أسماء الشهداء وأعدادهم منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتم تسليمه لعدد من المؤسسات والهيئات الدولية للتأكيد على صحة الأرقام والبيانات الفلسطينية. (النهاية)
و ا ب / م ع ع
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