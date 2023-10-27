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الاتحاد الأوروبي والهند يبحثان تعزيز التعاون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

10/27/2023 2:44:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 27 - 10 (كونا) -- بحث الاتحاد الأوروبي والهند اليوم الجمعة سبل تعزيز التعاون بينهما في مجالات "الهجرة الآمنة والمنظمة" إلى جانب مكافحة عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان أن ذلك جاء في إطار الدورة السابعة من الحوار رفيع المستوى السابع بين الهند والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والتنقل.

وأوضح البيان أن الحوار الذي أقيم في نيودلهي ترأسه من الجانب الهندي وكيل وزارة الشؤون الخارجية أنوراغ بوشان فيما ترأسه من الجانب الأوروبي نائب المدير العام للمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية التابعة للمفوضية الأوروبية يوهانس لوشنر.

وأضاف أن الجانبين أشارا خلال الحوار إلى "العلاقات الثنائية طويلة الأمد" بين الهند والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة مشيرين إلى الأجندة المشتركة الحالية بينهما حول الهجرة والتنقل التي وقعاها عام 2016.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على أن "الإدارة المنسقة والمفيدة للطرفين للهجرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وقال البيان إن الهند والاتحاد الأوروبي أعربا عن اهتمامهما المتبادل بتيسير تنقل العمالة ضمن الأطر التشريعية القائمة "مع احترام الاختصاصات الوطنية".

وأقر الجانبان في الوقت نفسه بالحاجة إلى "مشاركة أوثق" بشأن الهجرة بين الهند والاتحاد الأوروبي "في ضوء رأس المال البشري المتنامي في الهند والاحتياجات الديموغرافية واحتياجات سوق العمل" للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وناقش ممثلو الهند والاتحاد الأوروبي خلال الحوار الخطوات المناسبة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وفقا للأطر التشريعية ذات الصلة والقانون الدولي المعمول به كما أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون بشأن عودة المهاجرين غير الشرعيين. (النهاية)




ا ت ك / م ع ع




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