الاتحاد الأوروبي والهند يبحثان تعزيز التعاون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 27 - 10 (كونا) -- بحث الاتحاد الأوروبي والهند اليوم الجمعة سبل تعزيز التعاون بينهما في مجالات "الهجرة الآمنة والمنظمة" إلى جانب مكافحة عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان أن ذلك جاء في إطار الدورة السابعة من الحوار رفيع المستوى السابع بين الهند والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والتنقل.
وأوضح البيان أن الحوار الذي أقيم في نيودلهي ترأسه من الجانب الهندي وكيل وزارة الشؤون الخارجية أنوراغ بوشان فيما ترأسه من الجانب الأوروبي نائب المدير العام للمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية التابعة للمفوضية الأوروبية يوهانس لوشنر.
وأضاف أن الجانبين أشارا خلال الحوار إلى "العلاقات الثنائية طويلة الأمد" بين الهند والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة مشيرين إلى الأجندة المشتركة الحالية بينهما حول الهجرة والتنقل التي وقعاها عام 2016.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على أن "الإدارة المنسقة والمفيدة للطرفين للهجرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وقال البيان إن الهند والاتحاد الأوروبي أعربا عن اهتمامهما المتبادل بتيسير تنقل العمالة ضمن الأطر التشريعية القائمة "مع احترام الاختصاصات الوطنية".
وأقر الجانبان في الوقت نفسه بالحاجة إلى "مشاركة أوثق" بشأن الهجرة بين الهند والاتحاد الأوروبي "في ضوء رأس المال البشري المتنامي في الهند والاحتياجات الديموغرافية واحتياجات سوق العمل" للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وناقش ممثلو الهند والاتحاد الأوروبي خلال الحوار الخطوات المناسبة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وفقا للأطر التشريعية ذات الصلة والقانون الدولي المعمول به كما أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون بشأن عودة المهاجرين غير الشرعيين. (النهاية)
ا ت ك / م ع ع
MENAFN27102023000071011013ID1107320408
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