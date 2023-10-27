Saturday, 28 October 2023 06:50 GMT

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بتقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا

10/27/2023 2:44:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 27 - 10 (كونا) -- جدد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في ختام قمتهم التي استمرت يومين التزامهم بمواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الأوروبي بعد مناقشة العديد من القضايا من بينها الهجرة والأوضاع الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم المالي والاقتصادي والإنساني والعسكري والدبلوماسي القوي لأوكرانيا وشعبها مهما استغرق الأمر".

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للكتلة الأوروبية ذكر البيان أنه "في مواجهة التحديات بالغة التعقيد التي يحتمها المشهد الديموغرافي المتغير والمنافسة العالمية المتزايدة فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى قاعدة اقتصادية قوية تضمن بقاء قدرته التنافسية طويلة الأمد وتكافؤ الفرص على الصعيدين الداخلي والعالمي".

وعلى صعيد القضايا الخارجية أعرب المجلس الأوروبي عن "قلق بالغ بشأن الوضع الأمني في شمال كوسوفو" مدينا بشدة الهجوم العنيف على شرطة كوسوفو في سبتمبر الماضي.

وأكد المجلس دعمه المستمر لإقامة سلام دائم بين أرمينيا وأذربيجان على أساس مبادئ الاعتراف بالسيادة وحرمة الحدود والسلامة الإقليمية.

وأجرى المجلس الأوروبي مناقشة استراتيجية بشأن الأوضاع في منطقة الساحل الافريقية معربا عن قلقه إزاء استمرار تدهور الحالة في تلك المنطقة.

وفي بيان منفصل قالت قمة (اليورو) التي عقدها 20 قائدا أوروبيا عقب قمة الاتحاد الأوروبي "لقد أظهرت اقتصاداتنا مرونة ملحوظة في مواجهة العديد من الصدمات الاقتصادية ورغم استمرار تحقيق النمو وإن كان بطيئا إلا أن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسي".

يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي ال27 ناقشوا أمس الخميس الحرب في غزة ودعوا في بيان إلى ضرورة استمرار إرسال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى المحتاجين عبر جميع الوسائل والإجراءات اللازمة بما في ذلك الممرات الإنسانية والهدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية. (النهاية)




ن خ / أ م س




MENAFN27102023000071011013ID1107320407

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث