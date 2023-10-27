الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بتقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 27 - 10 (كونا) -- جدد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في ختام قمتهم التي استمرت يومين التزامهم بمواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الأوروبي بعد مناقشة العديد من القضايا من بينها الهجرة والأوضاع الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم المالي والاقتصادي والإنساني والعسكري والدبلوماسي القوي لأوكرانيا وشعبها مهما استغرق الأمر".
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للكتلة الأوروبية ذكر البيان أنه "في مواجهة التحديات بالغة التعقيد التي يحتمها المشهد الديموغرافي المتغير والمنافسة العالمية المتزايدة فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى قاعدة اقتصادية قوية تضمن بقاء قدرته التنافسية طويلة الأمد وتكافؤ الفرص على الصعيدين الداخلي والعالمي".
وعلى صعيد القضايا الخارجية أعرب المجلس الأوروبي عن "قلق بالغ بشأن الوضع الأمني في شمال كوسوفو" مدينا بشدة الهجوم العنيف على شرطة كوسوفو في سبتمبر الماضي.
وأكد المجلس دعمه المستمر لإقامة سلام دائم بين أرمينيا وأذربيجان على أساس مبادئ الاعتراف بالسيادة وحرمة الحدود والسلامة الإقليمية.
وأجرى المجلس الأوروبي مناقشة استراتيجية بشأن الأوضاع في منطقة الساحل الافريقية معربا عن قلقه إزاء استمرار تدهور الحالة في تلك المنطقة.
وفي بيان منفصل قالت قمة (اليورو) التي عقدها 20 قائدا أوروبيا عقب قمة الاتحاد الأوروبي "لقد أظهرت اقتصاداتنا مرونة ملحوظة في مواجهة العديد من الصدمات الاقتصادية ورغم استمرار تحقيق النمو وإن كان بطيئا إلا أن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسي".
يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي ال27 ناقشوا أمس الخميس الحرب في غزة ودعوا في بيان إلى ضرورة استمرار إرسال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى المحتاجين عبر جميع الوسائل والإجراءات اللازمة بما في ذلك الممرات الإنسانية والهدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية. (النهاية)
ن خ / أ م س
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