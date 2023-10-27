(العجيري العلمي): خسوف للقمر في سماء الكويت غدا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 10 (كونا) -- أعلن مركز العجيري العلمي أن سماء الكويت ستكون على موعد غدا السبت مع حالة خسوف جزئي للقمر متوقعا أن يكون موعده في تمام الساعه 11 ليلا.
وذكر المركز في بيان لوكالة الانباء الكويتية "كونا" اليوم الجمعة أن بداية الخسوف ستلاحظ عند الساعه 10 و34 دقيقة فيما يكون القمر في أوسط حالة الخسوف الساعه 11 و13 دقيقة.
وبين أن نهاية حالة الخسوف ستكون في تمام الساعه 11 و53 دقيقة مشيرا إلى أن هذه الظاهرة هي آخر خسوف قمري لهذا العام وأن القمر سيكون في حالة اقتران مع كوكب المشتري.(النهاية) م ف / ط أ ب
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