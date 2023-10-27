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(الوكالة الوطنية للاعلام): المقاومة تهاجم مواقع لجيش الاحتلال وتوقع إصابات بين أفراد حاميته

10/27/2023 2:44:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 10 (كونا)-- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الجمعة إن "المقاومة الإسلامية في لبنان" هاجمت موقع (الصدح) التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة ودمرت أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعت إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته.

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان اصدرته (المقاومة الإسلامية في لبنان) أن عناصرها هاجموا موقع (مسكاف عام) في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية كما هاجموا مواقع (رويسات العلم) و(السماقة) و(زبدين) في (مزارع شبعا) و(تلال كفرشوبا) المحتلة.

ولم تحدد (المقاومة الإسلامية في لبنان) في بيانها حجم الإصابات في صفوف جيش الاحتلال.

في المقابل ذكرت الوكالة الوطنية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط (اللبونة) قرب بلدة (الناقورة) الحدودية.

وأشارت إلى أن طيران جيش الاحتلال حلقت على علو منخفض فوق مدينة (بنت جبيل) وفوق القرى الحدودية جنوبي لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) من (قطاع غزة) في السابع من الشهر الجاري توترا عسكريا من حين لآخر من إطلاق صواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال وقصف الأخير للأراضي اللبنانية. (النهاية) ك ب ش / م م ج


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