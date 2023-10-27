(الوكالة الوطنية للاعلام): المقاومة تهاجم مواقع لجيش الاحتلال وتوقع إصابات بين أفراد حاميته

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 10 (كونا)-- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الجمعة إن "المقاومة الإسلامية في لبنان" هاجمت موقع (الصدح) التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة والأسلحة ودمرت أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعت إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته.
وأضافت الوكالة نقلا عن بيان اصدرته (المقاومة الإسلامية في لبنان) أن عناصرها هاجموا موقع (مسكاف عام) في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية كما هاجموا مواقع (رويسات العلم) و(السماقة) و(زبدين) في (مزارع شبعا) و(تلال كفرشوبا) المحتلة.
ولم تحدد (المقاومة الإسلامية في لبنان) في بيانها حجم الإصابات في صفوف جيش الاحتلال.
في المقابل ذكرت الوكالة الوطنية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط (اللبونة) قرب بلدة (الناقورة) الحدودية.
وأشارت إلى أن طيران جيش الاحتلال حلقت على علو منخفض فوق مدينة (بنت جبيل) وفوق القرى الحدودية جنوبي لبنان.
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) من (قطاع غزة) في السابع من الشهر الجاري توترا عسكريا من حين لآخر من إطلاق صواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال وقصف الأخير للأراضي اللبنانية. (النهاية) ك ب ش / م م ج
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