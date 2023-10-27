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منتخب الكويت للمبارزة يحقق فضية (الفلورية) وبرونزية (السابر) بدورة الألعاب القتالية العالمية

10/27/2023 2:44:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 27 - 10 (كونا) -- حقق المنتخب الكويتي للمبارزة نتائج مميزة في دورة الألعاب القتالية العالمية (الرياض 2023) بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات سلاح (الفلورية) وميدالية برونزية في منافسات سلاح (السابر) للفرق.

وأحرز الأبطال علي النصار وعلي فاضل وفيصل الزامل ويعقوب الشطي الميدالية الفضية في منافسات سلاح (الفلورية) فيما حصل الأبطال علي رستم وحمد الشملان وحسين العماري على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح (السابر) للفرق.

كما حقق البطل علي رستم الميدالية الفضية في منافسات سلاح (السابر) للفردي وأحرز البطل علي النصار الميدالية البرونزية في منافسات سلاح (الفلورية) للفردي.

من جهته أعرب أمين سر الاتحاد الكويتي للمبارزة حمد العوضي عن سعادته للنتائج المميزة التي حققها لاعبو منتخب المبارزة في دورة الألعاب القتالية العالمية (الرياض 2023) مبينا أن جميع اللاعبين المشاركين كانوا على قدر المسؤولية التي أسندت لهم بالظهور المشرف وتمثيل الكويت خير تمثيل مضيفا أن المنافسة كانت قوية بين لاعبي الدول المشاركة.

وأوضح العوضي أن الاتحاد فضل المشاركة في الدورة بالصف الثاني من اللاعبين وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة لهم ولإثبات وجودهم وإكسابهم الخبرة مبينا أن الاتحاد يعمل على خطة مرسومة لصناعة أجيال جديدة من لاعبي المبارزة من خلال اكتشاف المواهب وتنمية المهارات في مختلف المراحل السنية ليكون قاعدة أساسية للمنتخب الأول. (النهاية) خ ن ش / م م ج




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