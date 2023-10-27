منتخب الكويت للمبارزة يحقق فضية (الفلورية) وبرونزية (السابر) بدورة الألعاب القتالية العالمية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 27 - 10 (كونا) -- حقق المنتخب الكويتي للمبارزة نتائج مميزة في دورة الألعاب القتالية العالمية (الرياض 2023) بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات سلاح (الفلورية) وميدالية برونزية في منافسات سلاح (السابر) للفرق.
وأحرز الأبطال علي النصار وعلي فاضل وفيصل الزامل ويعقوب الشطي الميدالية الفضية في منافسات سلاح (الفلورية) فيما حصل الأبطال علي رستم وحمد الشملان وحسين العماري على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح (السابر) للفرق.
كما حقق البطل علي رستم الميدالية الفضية في منافسات سلاح (السابر) للفردي وأحرز البطل علي النصار الميدالية البرونزية في منافسات سلاح (الفلورية) للفردي.
من جهته أعرب أمين سر الاتحاد الكويتي للمبارزة حمد العوضي عن سعادته للنتائج المميزة التي حققها لاعبو منتخب المبارزة في دورة الألعاب القتالية العالمية (الرياض 2023) مبينا أن جميع اللاعبين المشاركين كانوا على قدر المسؤولية التي أسندت لهم بالظهور المشرف وتمثيل الكويت خير تمثيل مضيفا أن المنافسة كانت قوية بين لاعبي الدول المشاركة.
وأوضح العوضي أن الاتحاد فضل المشاركة في الدورة بالصف الثاني من اللاعبين وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة لهم ولإثبات وجودهم وإكسابهم الخبرة مبينا أن الاتحاد يعمل على خطة مرسومة لصناعة أجيال جديدة من لاعبي المبارزة من خلال اكتشاف المواهب وتنمية المهارات في مختلف المراحل السنية ليكون قاعدة أساسية للمنتخب الأول. (النهاية) خ ن ش / م م ج
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