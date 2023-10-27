صورة اليوم

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التاريخ
10/27/2023 2:44:10 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنتخب الكويتي للمبارزة يحقق نتائج مميزة في دورة الألعاب القتالية العالمية (الرياض 2023) بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات سلاح (الفلورية) وبرونزية في سلاح (السابر) للفرق
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