تعادل معان والسلط في دوري المحترفين
التاريخ
10/27/2023 2:43:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 تشرين الأول(بترا)- تعادل فريقا معان والسلط اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل الفريقان في اللقاء بهدفين لكل منهما سجلهما ابراهيم الرواد لمعان، فيما سجل سيف البشابشة وعدي القرا هدفي السلط.
وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع السلط رصيده إلى 7 نقاط، فيما رفع معان رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير.
ويلتقي غدا السبت مغير السرحان والجليل، والوحدات وشباب الأردن، فيما يلتقي الأحد المقبل الفيصلي والأهلي.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
27/10/2023 21:23:08
MENAFN27102023000117011021ID1107320402
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