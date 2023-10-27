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تعادل معان والسلط في دوري المحترفين

10/27/2023 2:43:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول(بترا)- تعادل فريقا معان والسلط اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل الفريقان في اللقاء بهدفين لكل منهما سجلهما ابراهيم الرواد لمعان، فيما سجل سيف البشابشة وعدي القرا هدفي السلط.
وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع السلط رصيده إلى 7 نقاط، فيما رفع معان رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير.
ويلتقي غدا السبت مغير السرحان والجليل، والوحدات وشباب الأردن، فيما يلتقي الأحد المقبل الفيصلي والأهلي.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
27/10/2023 21:23:08

MENAFN27102023000117011021ID1107320402

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