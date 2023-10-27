الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطعنا عن الاتصال بطواقمنا في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 تشرين أول (بترا) - أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، أنها انقطعت عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن طواقمها العاملة هناك، في ظل قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت، بشكل كامل عن غزة، منذ ساعات مساء اليوم.
وقالت الجمعية في بيان لها، إنها تشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمها في تقديم خدماتهم الإسعافية، لاسيما أن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى في مناطق القطاع كافة.
وأعربت عن قلقها على سلامة طواقمها العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة، مما يعني أن سلطات الاحتلال ستواصل ارتكابها جرائم الحرب في ظل عزل غزة عن العالم الخارجي.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية العاجلة للمدنيين العزّل والطواقم والمقرات الطبية.
--(بترا)
م . ف/م د/ح أ
27/10/2023 21:17:15
MENAFN27102023000117011021ID1107320401
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