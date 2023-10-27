الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطعنا عن الاتصال بطواقمنا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 تشرين أول (بترا) - أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، أنها انقطعت عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن طواقمها العاملة هناك، في ظل قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت، بشكل كامل عن غزة، منذ ساعات مساء اليوم.

وقالت الجمعية في بيان لها، إنها تشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمها في تقديم خدماتهم الإسعافية، لاسيما أن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى في مناطق القطاع كافة.

وأعربت عن قلقها على سلامة طواقمها العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة، مما يعني أن سلطات الاحتلال ستواصل ارتكابها جرائم الحرب في ظل عزل غزة عن العالم الخارجي.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية العاجلة للمدنيين العزّل والطواقم والمقرات الطبية.

--(بترا)

م . ف/م د/ح أ

27/10/2023 21:17:15