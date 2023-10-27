تركيا: تجاهل حقوق الفلسطينيين وممارسة القمع والظلم بحقهم لن يجلبا السلام لإسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 تشرين الأول(بترا)- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن تجاهل وجود الفلسطينيين وحقوقهم، وممارسة القمع والظلم بحقهم لم ولن يجلبا السلام لإسرائيل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، عقب مباحثاتهما في العاصمة التركية أنقرة، وفق وكالة الأناضول.
وأضاف، أن غزة تشهد همجية متكاملة منذ السابع من تشرين الأول الجاري، مضيفا "كما تعلمون، إن الاستهداف الوحشي لكل شيء في غزة، بما في ذلك الأطفال والمرضى وكبار السن، وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس، هو جريمة ضد الإنسانية".
وشدد على "انتهاك إسرائيل للقانون الدولي"، مضيفا "لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء هذه الوحشية، فكل من لديه ضمير، ويحترم حياة الإنسان، ويؤمن فعلا بحقوق الإنسان، عليه أن يقول أوقفوا هذه الوحشية، وعليه أن يسعى جاهدا لإعلان وقف إطلاق النار".
وشدد على "ضرورة منع اتساع نطاق الأزمة للحيلولة دون أن نشهد تطورات أسوأ بكثير على المستوى العالمي".
وأضاف أن السبيل الوحيد لإيجاد حل هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
27/10/2023 20:49:47
MENAFN27102023000117011021ID1107320400
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