تركيا: تجاهل حقوق الفلسطينيين وممارسة القمع والظلم بحقهم لن يجلبا السلام لإسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول(بترا)- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن تجاهل وجود الفلسطينيين وحقوقهم، وممارسة القمع والظلم بحقهم لم ولن يجلبا السلام لإسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، عقب مباحثاتهما في العاصمة التركية أنقرة، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف، أن غزة تشهد همجية متكاملة منذ السابع من تشرين الأول الجاري، مضيفا "كما تعلمون، إن الاستهداف الوحشي لكل شيء في غزة، بما في ذلك الأطفال والمرضى وكبار السن، وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس، هو جريمة ضد الإنسانية".

وشدد على "انتهاك إسرائيل للقانون الدولي"، مضيفا "لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء هذه الوحشية، فكل من لديه ضمير، ويحترم حياة الإنسان، ويؤمن فعلا بحقوق الإنسان، عليه أن يقول أوقفوا هذه الوحشية، وعليه أن يسعى جاهدا لإعلان وقف إطلاق النار".

وشدد على "ضرورة منع اتساع نطاق الأزمة للحيلولة دون أن نشهد تطورات أسوأ بكثير على المستوى العالمي".

وأضاف أن السبيل الوحيد لإيجاد حل هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

27/10/2023 20:49:47