الصفدي يواصل حشد الدعم الدولي لمشروع قرار أردني بالأمم المتحدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 تشرين الأول (بترا)- واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاته في إطار الجهود التي يبذلها الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وأجرى الصفدي وفق بيان للوزارة، اتصالات هاتفية بهذا الخصوص مع وزراء خارجية كل من عُمان والدنمارك والسويد والسعودية والإمارات ومصر وقطر وتركيا والبرتغال واليونان وإسبانيا والهند وكندا وفنلندا وسويسرا وسلوفينيا وإيرلندا والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
وكان الصفدي أجرى أيضا اتصالات مماثلة خلال اليومين الماضيين مع العديد من وزراء الخارجية والمسؤولين.
وتم خلال الاتصالات، بحث سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
--(بترا)
ص خ/م د/ح أ
27/10/2023 20:37:47
MENAFN27102023000117011021ID1107320399
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