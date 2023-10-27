غوتيريش: النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارًا كاملاً

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 27 تشرين الأول (بترا)- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إن النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارًا كاملاً مع عواقب لا يمكن تصورها على أكثر من مليوني مدني.

وأضاف غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه إن الاحتياجات، مع اشتداد القصف، أصبحت أكثر أهمية وضخامة من أي وقت مضى.

وكانت نحو 500 شاحنة تعبر يوميا إلى غزة قبل بدء العدوان الإسرائيلي على غزة لكنه وفي الأيام الأخيرة، دخلت 12 شاحنة فقط.

وقال غوتيريش، "إن الإمدادات التي تدفقت لا تشمل الوقود اللازم لعمليات الأمم المتحدة - الوقود الضروري أيضاً لتشغيل المستشفيات، ومحطات تحلية المياه، وإنتاج الغذاء، وتوزيع المساعدات".

وأضاف أنه "ونظراً للوضع اليائس والمأساوي، لن تتمكن الأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم المساعدات داخل غزة دون حدوث تحول فوري وجوهري في كيفية تقديم المساعدات" مشدداً أيضا على وجوب "تعديل نظام التحقق من حركة البضائع عبر معبر رفح للسماح لعدد أكبر من الشاحنات بالدخول إلى غزة دون تأخير".

وتابع غوتيريش أن "علينا أن نلبي توقعات المدنيين في غزة واحتياجاتهم الأساسية" ويجب السماح للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة - الغذاء والماء والدواء والوقود - بالوصول إلى جميع المدنيين بسرعة وأمان وعلى نطاق واسع.

ورحّب بما أسماه "الإجماع العالمي" المتزايد على هدنة إنسانية في الصراع مٌكرراً دعوته إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية" بالإضافة إلى "تسليم الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن "البؤس ينمو في كل دقيقة، وبدون تغيير جوهري، سيواجه شعب غزة سيلاً غير مسبوق من المعاناة الإنسانية و على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم، هذه لحظة الحقيقة، التاريخ يحكم علينا جميعا".

-- (بترا)

م د/م د/ح أ

27/10/2023 20:33:44