غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)- أصدرت شركة "جوال" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، بيانا بشأن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

وقالت جوال مساء اليوم الجمعة، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل.

وأوضحت: تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة في تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة .

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

27/10/2023 20:40:21