غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 تشرين الأول (بترا)- أصدرت شركة "جوال" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، بيانا بشأن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.
وقالت جوال مساء اليوم الجمعة، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل.
وأوضحت: تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة في تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة .
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
27/10/2023 20:40:21
MENAFN27102023000117011021ID1107320397
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