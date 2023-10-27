MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 27 تشرين الأول(بترا)- أفاد مصدر أمني لبناني، أن الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف دورية للجيش اللبناني قرب بلدة عيترون.

وأضاف المصدر، أن القصف الإسرائيلي استهدف الدفاع المدني في علما الشعب أثناء إخماد حريق اندلع هناك من دون وقوع إصابات.

--(بترا)

ب.أ/م ق/ح أ

27/10/2023 20:04:43