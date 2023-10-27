إسرائيل تشن هجمات جوية مكثفة وغير مسبوقة وتقطع الإتصالات عن قطاع غزة

عمان 27 تشرين الأول (بترا)-يقوم الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة بشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته تشن حاليا هجمات "مكثفة وغير مسبوقة" على كافة أرجاء قطاع غزة. وقالت قنوات فضائية، إن سلطات الاحتلال قطعت وسائل الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة. --(بترا) رصد/ي أ/ح أ 27/10/2023 19:34:26

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