إسرائيل تشن هجمات جوية مكثفة وغير مسبوقة وتقطع الإتصالات عن قطاع غزة

إسرائيل تشن هجمات جوية مكثفة وغير مسبوقة وتقطع الإتصالات عن قطاع غزة
التاريخ
10/27/2023 2:43:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 تشرين الأول (بترا)-يقوم الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة بشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته تشن حاليا هجمات "مكثفة وغير مسبوقة" على كافة أرجاء قطاع غزة.
وقالت قنوات فضائية، إن سلطات الاحتلال قطعت وسائل الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
27/10/2023 19:34:26
MENAFN27102023000117011021ID1107320395
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