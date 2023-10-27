مجموعة العمل المالي ترفع اسم الأردن من القائمة الرمادية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول(بترا)- أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ"القائمة الرمادية" وذلك في اجتماعها العام الذي انعقد خلال الفترة من 23-27 من الشهر الحالي في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحضور رئيس وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الشركس، خلال الاجتماع على أن هذا الإعلان يأتي كاعتراف بنجاح المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية، واستكمال تنفيذ كل بنود خطة العمل الخاصة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي ((FATF في تشرين الأول 2021.

وأضاف الدكتور الشركس أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تثمن عالياً هذا الإعلان اليوم الذي يأتي كثمرة نجاح تتوج الجهود التي بذلها البنك المركزي الأردني ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجميع المؤسسات الوطنية للخروج من القائمة الرمادية، وعملية المتابعة المتزايدة وبكل عزيمة وإصرار ومثابرة تحقيقاً للنتائج الإيجابية التي توصل إليها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء زيارتهم الميدانية إلى المملكة مطلع شهر أيلول 2023.

واكد الشركس على استمرارية دور المملكة المحوري على المستوى الدولي في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية التي تعرّض الاستقرار المالي في أي بلد للخطر.

كما بين الشركس أن التنفيذ الفعّال لبنود هذه الخطة هو ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد والمنطقة وجني ثمار الأنشطة الاقتصادية والمالية للأردن بالكامل، وأن الأولوية التي تمنحها الحكومة لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لن تنتهي بإعلان خروجنا من "القائمة الرمادية"، بل ستستمر من أجل التصدي بفعالية للقضايا الناشئة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، وستستمر وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق وبتنفيذ سياسة اللجنة الوطنية بهذا الخصوص.

وأبدت الدول الأعضاء في المجموعة خلال الاجتماع ترحيبها وثناءها على جهود المملكة للخروج من القائمة الرمادية، وتنفيذ الجهات المعنية لجميع بنود الخطة والتي جاءت لرفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية والإنجاز والتقدم الملحوظ، وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة في الخطة، كما أشادت المجموعة بالالتزام السياسي رفيع المستوى الذي قدمته المملكة على جميع المستويات.

يُشار إلى أنه سبق الإعلان عن خروج الأردن من القائمة الرمادية، إجراء زيارة ميدانية لفريق الخبراء الدولي لمجموعة (FATF) مطلع شهر أيلول 2023 بهدف التحقق من فعالية واستدامة الإجراءات التصحيحية المتخذة، حيث أشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال لقائه أعضاء الفريق أن متابعة أهداف مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب أصبحت تشكل عنصرًا رئيسيًا في طموح الحكومة الأوسع للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار رئيس الوزراء أيضاً إلى أن هذه المرحلة أوجدت ثقافة جديدة أصبحت بموجبها أهداف مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الحكومة بحسب التوجيهات الملكية السامية.

من جهته، أشاد رئيس مجموعة العمل المالي (FATF)، رجا كومار، بجهود المملكة، معبراً عن ترحيبه بالتقدم الكبير لها في إجراءات تنفيذ الخطة الموضوعة؛ لدعم وتعزيز فعاليتها وتحسين سياساتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن مجموعة العمل المالي (FATF)، منظمة دولية معنية بإصدار المعايير والمتطلبات الدولية والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح التي تستوجب من الدول حول العالم اتخاذها وتطبيقها لدعم الجهود والإجراءات الدولية الرامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتضم المجموعة حالياً 39 عضواً ومنهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين(G-20).

(بترا)

رش/م د/ح أ

27/10/2023 19:23:10