مصر: الصمت لم يعد خيارًا وطفح الكيل إزاء ما يحدث لأهل فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 27 تشرين الأول(بترا)- قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ، إن الصمت لم يعد خيارًا، وأنه طفح الكيل إزاء ما يحدث لأهل فلسطين.
وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الطارئة التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المطلوب هو أبسط القيم الأخلاقية وأبسط مبادئ القانون الدولي وأبسط الأعراف السياسي والدبلوماسية في حالات النزاع المسلح.
وشدد على أنه من البديهي عند تفجر النزاع وحالات التوتر، أن تعمل المنظومة الأممية على وقف إطلاق النار، وهو ما لا يمثل انحيازًا لطرف أو دعمًا للإرهاب، لكن لحقن الدماء البريئة والحيلولة دون المزيد من التصعيد، والتأكيد على قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في صيانة أبسط حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة
وتُعقد منذ أمس، جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما من المقرر أن يتم التصويت على مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية.
ويركز النص على الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ومساعدات إنسانية دون معوقات، ويحضّ كل الأطراف على حماية المدنيين.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
27/10/2023 19:19:44
MENAFN27102023000117011021ID1107320391
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