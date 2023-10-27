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مصر: الصمت لم يعد خيارًا وطفح الكيل إزاء ما يحدث لأهل فلسطين

10/27/2023 2:43:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 27 تشرين الأول(بترا)- قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ، إن الصمت لم يعد خيارًا، وأنه طفح الكيل إزاء ما يحدث لأهل فلسطين.
وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الطارئة التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المطلوب هو أبسط القيم الأخلاقية وأبسط مبادئ القانون الدولي وأبسط الأعراف السياسي والدبلوماسية في حالات النزاع المسلح.
وشدد على أنه من البديهي عند تفجر النزاع وحالات التوتر، أن تعمل المنظومة الأممية على وقف إطلاق النار، وهو ما لا يمثل انحيازًا لطرف أو دعمًا للإرهاب، لكن لحقن الدماء البريئة والحيلولة دون المزيد من التصعيد، والتأكيد على قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في صيانة أبسط حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة
وتُعقد منذ أمس، جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما من المقرر أن يتم التصويت على مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية.
ويركز النص على الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ومساعدات إنسانية دون معوقات، ويحضّ كل الأطراف على حماية المدنيين.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
27/10/2023 19:19:44

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