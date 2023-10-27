عجلون: مطالب شبابية بتنفيذ مشاريع تنموية تسهم بالتشغيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 27 تشرين الأول(بترا)– طالب عدد من الشباب والشابات والخريجين من محافظة عجلون مجلس المحافظة العمل على إيجاد مشاريع تنموية كبرى بالتشاركية مع القطاع الخاص تساهم في التشغيل .
وقال عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في عجلون هاشم المومني إن عجلون بحاجة الى دعم ومساندة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية الاقتصادية التي تعمل على تشغيل اكبر عدد ممكن من أبناء وبنات المحافظة مبينا انه لا يوجد تنمية دون التشاركية مع القطاع الخاص .
وأشار عضو مبادرة "إعلاميون متطوعون" في عجلون راشد علي إلى أهمية التفكير الجدي بمشاريع خاصة ممولة من قبل المنظمات والقطاع الخاص مثل جيدكو حيث إن هناك أفكاراً ريادية شبابية بناءة ومبتكرة ولكنها بحاجة الى تمويل حتى يتم تنفيذها على ارض الواقع الأمر الذي يساهم في التقليل من الفقر والبطالة.
وأكدت الإعلامية كفاح فواعرة أن هناك العديد من المؤسسات والمنظمات تساهم في دعم المشاريع الشبابية لذا يتطلب من مجلس المحافظة التفكير نحو التواصل مع المنظمات والمؤسسات التي تدعم الشباب وتعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم ونقل الشباب من حافلة البطالة الى الريادة بالأعمال .
وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إنه سيتم العمل على جذب المشاريع بالتنسيق والتشاركية مع القطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات التي تعمل على دعم أبناء وبنات المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة والحد من الفقر والبطالة، مبينًا أن هناك عدة مشاريع زراعية صغيرة ناجحة ساهمت بالتشغيل من قبل عدد من الجهات الداعمة منها مؤسستا "جيدكو" ونهر الأردن.
وأكد أنه تم مناقشة موازنة مجلس محافظة عجلون للعام المقبل والتركيز على قضايا الفقر والبطالة والشباب وضرورة تخصيص مبالغ جيدة من موازنة المجلس لصالح توفير بيئة ملائمة وداعمة لإقامة مشاريع تنموية في المحافظة من شأنها توفير فرص عمل لشباب وشابات المحافظة والاستفادة من ميزات المحافظة وخصوصيتها الزراعية والسياحية الفريدة من نوعها.
--(بترا)
ع ف/م ح/ح أ
27/10/2023 18:37:51
MENAFN27102023000117011021ID1107320390
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