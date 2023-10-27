عجلون: مطالب شبابية بتنفيذ مشاريع تنموية تسهم بالتشغيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 27 تشرين الأول(بترا)– طالب عدد من الشباب والشابات والخريجين من محافظة عجلون مجلس المحافظة العمل على إيجاد مشاريع تنموية كبرى بالتشاركية مع القطاع الخاص تساهم في التشغيل .

وقال عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في عجلون هاشم المومني إن عجلون بحاجة الى دعم ومساندة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية الاقتصادية التي تعمل على تشغيل اكبر عدد ممكن من أبناء وبنات المحافظة مبينا انه لا يوجد تنمية دون التشاركية مع القطاع الخاص .

وأشار عضو مبادرة "إعلاميون متطوعون" في عجلون راشد علي إلى أهمية التفكير الجدي بمشاريع خاصة ممولة من قبل المنظمات والقطاع الخاص مثل جيدكو حيث إن هناك أفكاراً ريادية شبابية بناءة ومبتكرة ولكنها بحاجة الى تمويل حتى يتم تنفيذها على ارض الواقع الأمر الذي يساهم في التقليل من الفقر والبطالة.

وأكدت الإعلامية كفاح فواعرة أن هناك العديد من المؤسسات والمنظمات تساهم في دعم المشاريع الشبابية لذا يتطلب من مجلس المحافظة التفكير نحو التواصل مع المنظمات والمؤسسات التي تدعم الشباب وتعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم ونقل الشباب من حافلة البطالة الى الريادة بالأعمال .

وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إنه سيتم العمل على جذب المشاريع بالتنسيق والتشاركية مع القطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات التي تعمل على دعم أبناء وبنات المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة والحد من الفقر والبطالة، مبينًا أن هناك عدة مشاريع زراعية صغيرة ناجحة ساهمت بالتشغيل من قبل عدد من الجهات الداعمة منها مؤسستا "جيدكو" ونهر الأردن.

وأكد أنه تم مناقشة موازنة مجلس محافظة عجلون للعام المقبل والتركيز على قضايا الفقر والبطالة والشباب وضرورة تخصيص مبالغ جيدة من موازنة المجلس لصالح توفير بيئة ملائمة وداعمة لإقامة مشاريع تنموية في المحافظة من شأنها توفير فرص عمل لشباب وشابات المحافظة والاستفادة من ميزات المحافظة وخصوصيتها الزراعية والسياحية الفريدة من نوعها.

--(بترا)

ع ف/م ح/ح أ

27/10/2023 18:37:51