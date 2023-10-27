نقابة الصحفيين تدعو الزملاء للمشاركة بفعاليتها تجاه الأشقاء في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 27 تشرين الأول (بترا)- دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الجمعة، الزملاء للمشاركة بالبرنامج الذي وضعته النقابة للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين.
وأكد المجلس في بيان، أن المجلس اتخذ منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة العديد من الإجراءات للتعامل مع الأوضاع التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون، من خلال برنامج وجدول منسق بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية.
ودعا المجلس الزملاء في الهيئة العامة للالتزام بالمواعيد التي حددتها النقابة لتنظيم الفعاليات المختلفة، كونها المرجعية للعمل النقابي والمهني عبر التنسيق مع مجمع النقابات المهنية بهذا الشأن.
وأكد نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات في قطاع غزة وفلسطين والوقوف إلى جانبهم، حيث نظمت النقابة وقفات تضامنية وندوات حوارية عن طوفان الأقصى.
وأصدرت بيانات تناولت الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء فلسطين، كما شاركت النقابة في الوقفات التي دعا لها مجلس النقباء، الذي تعتبر نقابة الصحفيين أحد أطرافه الرئيسية.
وأوضح السعايدة أن النقابة أرسلت العديد من المخاطبات و الكتب الاحتجاجية إلى اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى التنسيق مع نقابة الصحفيين في فلسطين لمتابعة ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مبينا أن النقابة دعت لوقفة تضامنية ستنظمها الأربعاء المقبل، للتنديد بالعدوان وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وقتل الأبرياء وتدمير المنشآت والأبنية والمستشفيات والمدارس.
--(بترا)
ه ع/م د/ح أ
27/10/2023 18:33:35
MENAFN27102023000117011021ID1107320389
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