نقابة الصحفيين تدعو الزملاء للمشاركة بفعاليتها تجاه الأشقاء في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 27 تشرين الأول (بترا)- دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الجمعة، الزملاء للمشاركة بالبرنامج الذي وضعته النقابة للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد المجلس في بيان، أن المجلس اتخذ منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة العديد من الإجراءات للتعامل مع الأوضاع التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون، من خلال برنامج وجدول منسق بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية.

ودعا المجلس الزملاء في الهيئة العامة للالتزام بالمواعيد التي حددتها النقابة لتنظيم الفعاليات المختلفة، كونها المرجعية للعمل النقابي والمهني عبر التنسيق مع مجمع النقابات المهنية بهذا الشأن.

وأكد نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات في قطاع غزة وفلسطين والوقوف إلى جانبهم، حيث نظمت النقابة وقفات تضامنية وندوات حوارية عن طوفان الأقصى.

وأصدرت بيانات تناولت الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء فلسطين، كما شاركت النقابة في الوقفات التي دعا لها مجلس النقباء، الذي تعتبر نقابة الصحفيين أحد أطرافه الرئيسية.

وأوضح السعايدة أن النقابة أرسلت العديد من المخاطبات و الكتب الاحتجاجية إلى اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى التنسيق مع نقابة الصحفيين في فلسطين لمتابعة ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مبينا أن النقابة دعت لوقفة تضامنية ستنظمها الأربعاء المقبل، للتنديد بالعدوان وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وقتل الأبرياء وتدمير المنشآت والأبنية والمستشفيات والمدارس.

--(بترا)

ه ع/م د/ح أ

27/10/2023 18:33:35