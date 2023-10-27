أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة لا يغتفر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تشرين الأول (بترا)-اتهمت منظمة "أوكسفام" الخيرية، إسرائيل بـ"العقاب الجماعي" لأكثر من مليوني مدني في قطاع غزة، قائلة إن استخدام سلاح المجاعة "أمر لا يغتفر".

وكتبت "أوكسفام"، اليوم الجمعة على حسابها عبر منصة "إكس" إن "الدعوة إلى المساعدات العاجلة ووقف إطلاق النار الآن أمران ضروريان".

وأشارت إلى أن "أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة يتعرضون لعقاب جماعي حتى يرى العالم كيف أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في الحرب".

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

27/10/2023 17:33:08