أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة لا يغتفر

أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة لا يغتفر
التاريخ
10/27/2023 2:43:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 تشرين الأول (بترا)-اتهمت منظمة "أوكسفام" الخيرية، إسرائيل بـ"العقاب الجماعي" لأكثر من مليوني مدني في قطاع غزة، قائلة إن استخدام سلاح المجاعة "أمر لا يغتفر".
وكتبت "أوكسفام"، اليوم الجمعة على حسابها عبر منصة "إكس" إن "الدعوة إلى المساعدات العاجلة ووقف إطلاق النار الآن أمران ضروريان".
وأشارت إلى أن "أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة يتعرضون لعقاب جماعي حتى يرى العالم كيف أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في الحرب".
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
27/10/2023 17:33:08
MENAFN27102023000117011021ID1107320388
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